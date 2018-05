Fermeture des tunnels Reyers: Schaerbeek dénonce une défaillance de la part de la Région dans le dossier

Selon le bourgmestre schaerbeekois Bernard Clerfayt (Défi), il faut dévier la circulation sur des grands axes, pas sur des petites voiries.

“Je suis extrêmement fâché. Ce matin, la situation au carrefour Reyers était dantesque ! Nous avons eu de nombreux témoignages de citoyens schaerbeekois ou d’usagers de la route qui nous disent avoir rebroussé chemin après avoir été bloqués 1heure sur la route. Cela fait des mois que l’on sait ce qu’il va se passer. Ce n’est à nouveau pas géré. Les automobilistes n’ont pas été informés correctement”, explique-t-il, alors que la fermeture simultanée des trois tunnels a provoqué ce lundi matin de nombreux embarras de circulation.

“Fermer trois tunnels en même temps n’est sans doute pas l’exemple d’une gestion intégrée et intégrale, termes chers à la Région et à Pascal Smet (NDLR: le ministre bruxellois de la Mobilité SPA). Ces décisions, dont il faut encore démontrer qu’elles étaient indispensables au bon déroulement du chantier Reyers, ne pouvaient entraîner que désordre et embouteillages. La solution proposée est de dévier le trafic des grands axes vers des voiries locales, c’est aberrant”, souligne encore la commune de Schaerbeek. Tout sera mis en œuvre pour faciliter la circulation, indique encore l’entité, qui souhaite une réunion urgente avec la Région afin que de mettre en place des solutions durables.

J. Th.