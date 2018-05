Saint-Josse testera bientôt une rue sans voiture à l’heure d’ouverture d’une école

La commune bruxelloise de Saint-Josse-Ten-Noode fermera à partir du 9 juin prochain, ou, au plus tard, à partir de la rentrée scolaire prochaine et jusqu’à la fin octobre, une partie de rue où se trouve une école afin d’y réduire l’impact de la pollution automobile, a annoncé jeudi le bourgmestre de la commune, Emir Kir (PS).

Cette initiative sera expérimentée entre 8h et 9h du matin sur le tronçon de la rue de la Limite qui héberge l’école “Sint-Joost aan zee“, et qui est situé entre les rues Tiberghien et du Moulin.

Elle fait suite aux résultats de l’étude menée par Greenpeace sur la qualité de l’air à proximité de 222 écoles entre novembre et décembre dernier. Celle-ci a révélé que pour bon nombre d’écoles surtout situées en milieu urbain, la qualité de l’air est préoccupante, voire mauvaise. Selon Emir Kir, ce constat a engendré une prise de conscience du phénomène dans le chef des parents de l’école et de la commune.

Sur place, la commune et la police locale géreront la logistique de l’opération qui fera l’objet d’une réunion avec les parents, vendredi et d’une information sur le site web de la commune.

Plusieurs écoles pourraient suivre l’exemple

La mesure sera évaluée en bout de parcours. En cas de bilan positif, il est déjà acquis qu’elle sera étendue à l’école Arc-en-ciel située rue de l’Abondance et à l’école communale Joseph Delclef, située rue Potagère, a précisé le bourgmestre.

Pour Emir Kir, la mesure s’inscrit aussi dans le contexte du plaidoyer de la commune pour une mobilité apaisée, favorable à la sécurité routière. Sans attendre la mise en œuvre d’un plan spécifique aux zones 30 qu’elle appelle de ses vœux, Saint-Josse a installé quelque 35 dos d’ânes sur des voiries locales, depuis le début de la mandature, ce qui a eu un impact indéniable sur la vitesse des véhicules.

