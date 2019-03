Saint-Gilles : 30 nouveaux logements moyens passifs dans le quartier de la gare du Midi

Finance.brussels, par l’entremise de sa filiale SFAR, et la SLRB (société de logement de la Région de Bruxelles-Capitale) ont inauguré ce mercredi un nouvel immeuble de 30 logements moyens passifs locatifs et de 16 places de parking, dans le quartier de la gare du Midi. Cet immeuble a été construit dans le cadre du Plan Régional du Logement.

C’est par le biais de sa filiale SFAR, en charge de la construction de logements sociaux et moyens, que finance.brussels a livré à la commune de Saint-Gilles le projet immobilier Midi A1, soit un nouvel immeuble de 30 logements moyens passifs locatifs et de 16 places de parking, en plein cœur du quartier du Midi. Cet immeuble, inauguré avec la SLRB, a été construit à l’angle de la rue de Mérode et de la rue Joseph Claes.

Parmi les 30 logements locatifs, 24 appartements comportent d’une à trois chambres et deux d’entre eux sont à destination des personnes à mobilité réduite (PMR). Les 6 autres logements sont des studios, précise finance.brussels. Les locataires peuvent également bénéficier de 16 places de parking en sous-sol et de divers espaces communs (comme un local vélo ou un local pour les poussettes).

Ces logements se veulent passifs, grâce à une isolation renforcée, avec notamment du triple vitrage isolant, des chaudières gaz à condensation et l’utilisation de l’énergie solaire comme système complémentaire.

Cet immeuble a donc été livré par la filiale SFAR dans le cadre du Plan Régional du Logement : finance.brussels, qui gère SFAR, est en effet l’un des trois opérateurs publics en charge de ce plan régional, avec la SLRB et le Fonds du Logement.

Gr.I. – Photo : finance.brusssels