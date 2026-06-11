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Deux hommes condamnés pour plusieurs vols dans le hall des départs de Brussels Airport

Plusieurs vols commis au détriment de voyageurs à Brussels Airport ont conduit à des condamnations de prison ferme.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi deux hommes qui ont commis plusieurs vols dans le hall des départs de Brussels Airport. Ils ont écopé de peines de prison de dix-huit et quinze mois. L’un d’eux avait été surpris en flagrant délit, tandis que son complice n’a pas comparu.

Le premier suspect a été arrêté en décembre 2025 alors qu’il tentait de voler une valise dans le hall des départs. Il a été surpris par la victime. L’homme a été mis en cause dans deux autres faits.

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“Les caméras de surveillance du hall des départs avaient en effet enregistré comment cet homme avait déjà frappé en janvier et février 2025”, a expliqué le parquet. “À chaque fois, il était accompagné d’un complice. Le 7 février, le duo avait volé un sac à dos à un voyageur qui s’enregistrait. Ils avaient alors remplacé le sac à dos de la victime par un autre. Le complice a également été identifié, mais n’a jamais pu être retrouvé.”

L’homme interpellé a avoué la tentative de vol pour laquelle il a été arrêté, mais conteste les autres faits. Il a été condamné à dix-huit mois de prison, contre quinze pour le complice.

Belga – Photo : Belga Image

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