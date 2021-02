Zuur : une bière au goût amer pour soutenir les cafés bruxellois

L’asbl Growfunding, avec le soutien de la Région de Bruxelles-capitale, lance une opération de solidarité destinée à soutenir les cafés bruxellois, lourdement touchés par la crise sanitaire du Covid-19.

Toujours fermés suite à la pandémie de coronavirus, les cafés continuent de payer le prix fort de cette crise sanitaire. Pour soutenir l’horeca bruxellois, l’asbl Growfunding, soutenu par la Région bruxelloise, a décidé de lancer une opération, nommée “Zuur”, destinée à assurer la survie des cafés de la capitale.

Concrètement, un café peut lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme de Growfunding via ce lien, et demander ainsi le soutien des Bruxellois. Chaque citoyen peut offrir un certain montant, et en échange de ce soutien, il recevra divers récompenses comme un assortiment de biscuits de la Ferme nos Pilifs, un abonnement à la bibliothèque d’outils Tournevie, un pack de bières bruxelloises, etc.

Une bière “Zuur” pour chaque contributeur

En outre, chaque contributeur recevra une bière nommée… Zuur. Cette bière acidulée symbolise le goût amer des cafetiers, contraints de freiner leurs activités face à la pandémie. Cette bière estun mélange de Lambic de la brasserie Cantillon et d’une bière blonde de la brasserie En Stoemelings.

23 projets sont déjà en cours et une cinquantaine d’établissements répartis sur toute la capitale sont attendus sur la plateforme pour bénéficier de cette aide. La Région bruxelloise soutient cette initiative via une subvention de 300 000 euros. “En plus de primes, de prêts à taux réduits et d’un accompagnement dans leurs difficultés, nous soutenons donc également, d’une façon innovante, une action de solidarité de la population envers ces lieux de vie et de rencontre auxquels ils sont très attachés”, commente la secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

Tous les bénéfices reviendront intégralement aux établissements participants, et tous les cafés qui souhaitent bénéficier d’un tel soutien peuvent toujours soumettre un projet “Zuur” à l’adresse suivante : elodie@growfunding.be.

Les cafés à l’honneur dans Bruxelles vit !

BX1 soutiendra également cette opération grâce à Bruxelles vit ! Charlotte Maréchal recevra ces prochains jours des cafetiers qui participent à cette campagne de financement participatif. Ils témoigneront de leurs difficultés, de leurs espoirs et de leurs projets pour les Bruxellois. L’émission Bruxelles vit ! sera à écouter du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+ et ensuite en replay sur notre site BX1plus.be.

Gr.I. – Photo : Growfunding