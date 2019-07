Youssef Handichi (PTB) : “Je suis vraiment pressé de voir le contenu du futur accord de gouvernement”

Youssef Handichi , député bruxellois PTB a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce lundi sur BX1.

Alors que les négociations pour former le nouveau gouvernement bruxellois ont duré une bonne partie de l’après-midi et on fait la Une de l’actualité des journaux en soirée, le PTB vit tout cela de l’extérieur, une légère amertume peut-être? “On a fait notre job, on a envoyé nos 6 points les plus importants, malheureusement, nous n’avons pas reçu un coup de fil ou une autre invitation ou même un mail, on n’a rien reçu du tout. On a vu dans la presse qu’il y avait eu un accord entre Ecolo et Défi. (…), nous ne sommes pas étonné qu’ils ne nous aient jamais rappelé pour venir négocier avec eux. (…). Je suis pressé de voir ce qu’il y aura dans le futur accord de gouvernement, ils ont voulu faire sans le PTB, nous avons hâte de le décortiquer”.

“Il faut absolument mettre en oeuvre une grille des loyers contraignantes à Bruxelles”

Certaines mesures du futur accord de gouvernement ont déjà fuitées, notamment en terme de logements sociaux. Qu’en pense notre invité? “Ce qui fuite du prochain accord en terme de logements sociaux, ce sont des mesures qui subsidient le privé avec de l’argent public, nous ce n’est pas notre solution, le PTB propose de construire des logements sociaux pour répondre à ce défi. Le point le plus important, c’est cette grille des loyers contraignantes pour bloquer les loyers qui explosent à Bruxelles, cela devrait être absolument dans l’accord.”

