Alexia Bertrand sur l’arrivée de l’ex-PTB Youssef Handichi au MR : “Il y a des gens qui, un jour, voient la lumière”

La liste MR/Open VLD pour les élections à la Chambre a été officiellement validée ce week-end. E n troisième position, uste devant Alexia Bertrand, en quatrième position. Une arrivée sur la liste libérale qui a surpris , et pour laquelle cette dernière a œuvré. il y aura Youssef Handichi, un ancien du parti PTB. J

“Soit on parle de lutter contre les extrêmes, soit on le fait“, déclare la Secrétaire d’Etat en charge du budget membre de l’Open VLD au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce lundi. “Et la différence entre en parler toute la journée et puis le faire, c’est d’avoir des gens qui, un jour, voient la lumière et se disent qu’on leur a raconté des fadaises pendant 20 ans. Youssef Handichi a créé une petite entreprise. Aujourd’hui, il est devenu entrepreneur. Il est devenu patron. Et je pense qu’il s’est rendu compte qu’il y a un autre modèle qui est possible.“

L’entente entre les deux mandataires s’annonçait pourtant compliquée. Youssef Handichi a exercé deux mandats de député bruxellois pour le PTB et est un ancien syndicaliste de la Stib. À l’époque, il faisait la tournée des piquets de grève. Il a aussi attaqué personnellement Alexia Bertrand au Parlement bruxellois sur le fait qu’elle était originaire d’une famille plutôt aisée. Il a voté contre l’obligation d’étourdissement avant l’abatage, ce qui est contraire aux programmes du MR et de l’Open VLD.

“Je pense qu’on a le droit, à un moment, de se dire, je me suis trompé“, rétorque Alexia Bertrand. “C’est beaucoup plus crédible une conversion aussi forte, parce qu’à un moment, on se rend compte que ça n’est pas juste. Et c’est quand même évident que ce n’est pas juste, ce que raconte le PTB sur la société, sur les patrons, sur l’économie, sur toute une série de sujets. Je pense qu’une conversion comme celle-là, le jour où on crée une entreprise, elle est tout à fait compréhensible. À un moment, vous vous rendez compte qu’il y a une liberté d’entreprendre, qu’il y a autre chose qui est possible.”

■ Une interview d’Alexia Bertrand (Open VLD), Secrétaire d’Etat en charge du budget au sein du gouvernement fédéra au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles