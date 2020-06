Versus : l’enseignement à distance, un fonctionnement réussi ou à réimaginer ?

En cette période de confinement suite à la crise sanitaire du Covid-19, les professeurs du primaire et du secondaire ont dû se résoudre à proposer des cours à distance, via Internet. Ce fonctionnement a-t-il fait ses preuves ? Et est-il viable pour la prochaine année scolaire ? On en parle dans Versus, ce mercredi, avec Michel Geyer et ses invités.

Les cours à distance sont devenus la norme durant près de deux mois dans l’enseignement primaire et secondaire. L’idée a dû rapidement émerger suite au confinement, mais quel bilan peut-on tirer de ce nouveau fonctionnement des écoles ? Y a-t-il du positif à en retirer ? Ou des erreurs à corriger ? Peut-on prolonger ces cours à distance lors de la prochaine année scolaire ? Les enseignants sont-ils formés pour donner des cours à distance via Internet ? L’école peut-elle finalement être envisagée en dehors des classes ? Les tablettes et ordinateurs sont-ils l’avenir de l’enseignement ?

Le débat est lancé dans Versus avec Veronica Pelegrini, directrice de l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet, Samira Lkoutbi, conseillère pédagogique pour la commune d’Uccle, Hugo Symons, élève de 4e secondaire et administrateur du CEF (Conseil des Élèves Francophones), et Julien Nicaise, directeur de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

