Vague de chaleur : où trouver les fontaines à eau potable à Bruxelles ?

Afin d’aider les personnes sans-abri à accéder à l’eau potable et aux toilettes, l’Asbl “Infirmiers de rue” a cartographié les fontaines et les urinoirs publics. Destiné aux personnes vulnérables, cet outil est également utile pour les promeneurs dans la capitale.

Plus de soixante fontaines à eau potable sont réparties sur le territoire de la Région bruxelloise, de quoi s’hydrater facilement durant cette vague de chaleur.

Dans le centre ville, à l’intérieur du Pentagone, on épinglera notamment les fontaines rue du Lombard, rue du Marché aux Fromages, boulevard de l’Impératrice, boulevard Anspach ou encore sur le parvis Sainte-Catherine.

Vous pouvez retrouver la localisation précise de ces fontaines en cliquant sur ce lien.

Le centre-ville dans le rouge

Par ailleurs, Bruxelles Environnement a cartographié les îlots de fraîcheur à Bruxelles afin de mettre en évidence les zones les plus à risque où l’ambiance peut vite devenir étouffante. Sans surprise, le centre-ville est dans le rouge avec en cause, l’absence de sols végétalisés, des bâtiments aux revêtements perméables et la forte activité humaine.

La Rédaction