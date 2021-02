Une nouvelle collaboration pour le traitement des sols pollués à Bruxelles

Différentes zones prioritaires ont déjà été identifiées.

Dès les prochaines semaines, un nouveau processus de dépollution va se mettre en place au niveau régional, annonce citydev, la société de développement de la Région. Cette collaboration entre Bruxelles Environnement et Citydev va permettre de programmer des études et de travaux de traitements de sols pollués. A terme, cette initiative doit permettre réhabiliter des terrains publics qui ne pouvaient pas l’être. Bruxelles Environnement pilotera l’ensemble des projets et réalisera les études de pollution du sol et citydev supervisera et coordonera les chantiers de travaux et de traitement des sols concernés.

Plusieurs zones identifiées

Les premières zones à bénéficier de ce mécanisme seront la Gare de L’Ouest, le quartier Biestebroeck (où se trouve un vaste projet CityGate II – Petite île), Josaphat et Schaerbeek Formation.

T.D., image Citydev