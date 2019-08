Un premier pont pour cyclistes va voir le jour au-dessus du Ring de Bruxelles

Le premier pont pour cyclistes au-dessus du Ring de Bruxelles va enfin voir le jour à Zaventem, avec quatre ans de retard. Selon le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, Les travaux préparatoires débuteront en automne alors que les travaux de construction commenceront eux début 2020.

Cette piste cyclable aurait déjà du voir le jour fin 2015 mais rapidement, la date butoir a été repoussée de deux ans. Mais en 2017, le projet est resté au placard. Par la suite, le dossier a été transféré d’une institution à une autre, ce qui a provoqué une nouvelle examination et de nouveaux retards. L’agence flamande des routes et de la circulation affirme désormais que le permis de construire est acquis et que des offres ont été reçues. “L’entrepreneur sera annoncé en septembre. Nous avons imposé une date de mise en oeuvre stricte de 400 jours civils. Cela devient donc un chantier assez intensif“, explique Marijn Struyf, de l’Agence flamande à HLN.

Ces travaux devraient donc causer différentes perturbations sur le Ring : “Lors du placement des piliers, un décalage d’axe sera créé sur le Ring et il y aura également une réduction de la vitesse“, explique Struyf. “Sur le Boulevard de la Woluwe une voie sera temporairement détruite. Cependant, cette situation va changer régulièrement car nous devons installer cinq piliers. Ensuite, nous devrons également installer les éléments de tablier de pont préfabriqués et pour cela nous devons fermer complètement le Ring. Nous parlons alors de la nuit et le week-end“.

Néanmoins, ce chantier était nécessaire pour Tom Dehaene, ancien député du Brabant flamand pour la mobilité : “J’ai toujours exhorté le gouvernement flamand à réaliser le pont avant l’optimisation du Ring de Bruxelles. De cette manière, de nombreux piétons disposeront d’une alternative supplémentaire durant les travaux. Ce pont pour cyclistes au-dessus du Ring éliminera un important ‘chaînon manquant’ pour la HST-route entre Louvain et Bruxelles”.

De nouvelles pistes cyclables

Le chantier est aussi important autour du pont. “Une piste cyclable doit être aménagée entre la Rue de la Fabrique et le nouveau pont“, explique Dehaene. “C’est un travail complexe car la piste cyclable se trouve le long de la voie ferrée.” Une autre piste cyclable verra le jour à Diegem, jusqu’à la gare de Machelen. “Ce projet entier nécessite que plus de personnes prennent leur vélo entre Louvain et Bruxelles”, conclut-il.

Le pont en lui-même mesurera 168 mètres de long et sera parallèle au pont de chemin de fer, situé au-dessus du Ring. Le toit du pont sera large de 5,5 mètres. Il y aura également un mur anti-bruit pour diminuer un maximum les désagréments pour les cyclistes, provoqués par le bruit des trains.

T.D. / Image: Google Maps