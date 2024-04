Carrefour Léonard : le tourne-à-droite vers Waterloo restera ouvert pendant deux jours aux heures de pointe du soir

Les travaux du carrefour Léonard agitent le monde politique.

Les travaux du carrefour Léonard doivent débuter ce mardi 16 avril. Le gouvernement bruxellois demande à la Flandre de reporter d’une semaine la fermeture de la liaison entre Auderghem et le ring vers Waterloo.

► VOIR AUSSI | Carrefour Léonard : “On ne peut pas rester de marbre devant un tel mépris de la Flandre”

“On avait préparé ce chantier comme un chantier de nuit, avec un impact difficile mais gérable. Il y a deux semaines, on a appris que l’impact du chantier serait beaucoup plus grave que prévu. C’est un autre chantier“, a expliqué Elke Van den Brandt sur notre antenne. “On demande de reculer d’une semaine pour mieux accompagner, pour trouver des déviations intelligentes, pour augmenter les transports en commun, avertir Waze et Google Maps. Pour tout cela, on a besoin d’un peu de temps car l’impact sera très difficile“.

► VOIR AUSSI | Elke Van den Brandt : “Nous demandons de reporter le chantier du carrefour Léonard d’une semaine”

Une conférence interministérielle Mobilité consacrée à ce point se tient ce lundi soir. Des réunions de concertation ont déjà eu lieu avec la Région flamande en compagnie des communes bruxelloises mais jusqu’à présent, le calendrier est resté le même.

La semaine passée, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, a également demandé la suspension des travaux le temps d’aboutir à une solution concertée.

Woluwe-Saint-Pierre propose une solution

“Selon les services techniques de la commune, il semble possible de permettre aux véhicules légers de moins de 3,5 tonnes de continuer d’emprunter ce tourne-à-droite pendant les travaux. Cette bretelle fait minimum cinq mètres de large. Cela permettrait de prévoir un espace d’au moins deux mètres sans circulation entre la paroi du tunnel et une bande rétrécie sur la droite, réservée aux véhicules légers. En cas de nécessité, il serait même possible d’empiéter quelque peu sur l’accotement de droite“, explique Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, par voie de communiqué.

Réévaluer dans deux jours

Du côté d’Elke Van Den Brandt, on nous annonce que la Flandre accepte de laisser le tourne-à-droite vers Waterloo ouvert aux heures de pointe du soir pendant deux jours. La situation sera réévaluée d’ici deux jours.

La Flandre souhaite mettre des mesures d’accompagnement en place, avec l’aide de Bruxelles.

■ Duplex et reportage de Michel Geyer, Daniel Magnette et Hugo Moriamé

avec Belga