Tour&Taxis fait son festival cet été. Foodtruck, bars éphémères, restaurants seront présents tout l’été.

Le but est de montrer au public que Tour&Taxis est un vrai quartier ouvert. Il y aura un afterwork le jeudi et le vendredi mais aussi des projections de films en plein air, des cours de danse et des activités pour les enfants durant la semaine.

■ Reportage de David Courier et Nicolas Scheenaerts