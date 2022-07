Enseignement flamand à Bruxelles : 400.000 euros pour développer des activités éducatives

Dès la rentrée prochaine, 400.000 euros seront alloués à 48 organisations qui développent des offres éducatives pour les écoles néerlandophones à Bruxelles.

Par offres éducatives, on entend des activités supplémentaires pour les élèves, à l’intérieur ou à l’extérieur des murs de l’école et avec un encadrement professionnel, qui touchent à la culture, à l’environnement, au science et mathématiques, au sport, à l’exploration urbaine et à la citoyenneté. Il s’agit par exemple de spectacles, d’ateliers, de promenades dans la ville ou le quartier, etc.

“Avec cette offre, nous voulons donner à nos étudiants toutes les chances d’élargir leur univers et aussi de stimuler leur intérêt pour les événements sociaux. C’est donc plus qu’une simple excursion”, explique le ministre Sven Gatz, en charge de l’enseignement néerlandophone à Bruxelles. “Il s’inscrit dans le cadre d’une innovation éducative plus large, dans laquelle les élèves reçoivent des outils pour comprendre le monde qui les entoure et s’engager dans le développement personnel à travers toutes sortes d’activités.”

Parmi les 48 organisations subventionnées, on compte notamment le Théâtre Royal de la Monnaie, le Musée Juif de Belgique, Natuurpunt, Bruxelles à l’envers, le Bronks Théâtre jeune public, la maison Art nouveau rénovée Maison Autrique à Schaerbeek.

