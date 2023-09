Quizaine de la Petite enfance à Ixelles : “Ça contribue à mettre en évidence les besoins spécifiques des 0-3 ans”

Du 30 septembre au 14 octobre aura lieu la Quinzaine de la Petite enfance à Ixelles. À l’occasion, les 0-3 ans et leurs parents seront mis à l’honneur.

Chaque année, la Quinzaine de la Petite enfance à Ixelles met la lumière sur les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, avec de nombreuses activités et événemets ludiques, en journée et en soirée. C’est Anaïs Camus (Ecolo), échevine de la Petite enfance, qui est à l’initiative de cet événement. “Il contribue à mettre en évidence le fait que les 0-3 ans ont des besoins spécifiques pour leur développement, qu’ils ont déjà la possibilité d’accéder à des activités, et qu’une offre existe ! C’est aussi primordial d’assurer un soutien à la parentalité, avant et après la naissance d’un bébé et de visibiliser le secteur de la Petite enfance.”

Au programme cette année, des spectacles, des ateliers artistiques, sportifs et du jeu. Cet événement permet aux parents d’essayer de nombreuses activités avec leurs enfants. En parallèle, des tables de discussions, des conférences ou encore des cours de yoga sont proposés aux futurs ou jeunes parents.

Un moment familial et festif est organisé le dimanche 1er octobre de 15h à 17h dans le parc du Viaduc à Ixelles.

E.D – Photo : BX1