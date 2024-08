De nombreuses activités prévues ce week-end de l’Assomption

Le tapis de fleurs bruxellois revient pour sa 23ème édition. Tous les deux ans, la Grand-Place est recouverte de fleurs pendant l’été. Cette année, l’évènement aura lieu du jeudi 15 août au dimanche 18. Le tapis 2024 qui mesure 70 m x 24 m est l’œuvre de l’artiste de street-art Océane Cornille.

Pour plus de détails : Tapis de fleurs 2024

Festival de théâtres nomades

Le festival de théâtres nomades revient pour sa 17ème édition au bois de la Cambre. Du 15 au 18 août la Compagnie des Nouveaux Disparus organisent des spectacles, gratuitement. Plus de 35 compagnies issues de domaines artistiques divers sont au programme : arts de la rue, théâtre, cirque, conte, danse ou encore des marionnettes, il y en aura pour tous les goûts.

Infos et réservation : Festival de théâtre nomade

Sablon Music Festival

Du 15 au 18 août, le quartier du Sablon accueille plusieurs artistes de midi à minuit. Des concerts gratuits auront lieu sur place du Grand Sablon.

Infos et programme : Sablon Music Festival

Marolles plage

Pendant le mois d’août il est possible de bénéficier de la plage à Bruxelles, aux pieds du Palais de justice. En cette journée ensoleillée vous pourrez mettre les pieds dans le sable ou vous reposer sur un transat. De nombreuses activités sont organisées et pour prolonger cette belle journée, il vous sera possible de profiter de la musique et même d’en jouer entre 18h30 et 22h.

Infos : Marolles plage

Foire de Stockel

En parallèle de la Foire du Midi qui a débuté le 9 août et se termine ce dimanche, des attractions égayent la foire de Stockel. A partir de midi des stands de nourriture sont présents, puis à 14h c’est l’ouverture des attractions: waterball, Lunapark ou encore des trampolines.

Infos : Foire de Stockel

Boeremet

Tous les jeudis du mois d’août, un Afterwork prend place aux Abattoirs d’Anderlecht. Au programme : DJ et food trucks.

Infos : Boeremet

■ Images et duplex de Lisa Saint-Ghislain et Morgane Van Hoobrouck

La Rédaction – Photos : DR