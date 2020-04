Thierry Vandevelde, réalisateur historique de BX1, a réalisé son dernier journal ce mercredi

Thierry Vandevelde quitte ce mercredi l’antenne de BX1 après la réalisation d’un dernier 18h. L’occasion était donc belle de lui rendre hommage avec les meilleurs moments de cet emblématique réalisateur de votre télévision locale.



Cela faisait 23 ans qu’il réalisait, toujours avec humour et bienveillance, de nombreuses émissions pour BX1 (anciennement Télé Bruxelles) dont Extra Large, Dis ce que tu veux, Le Tram, T’as 2 Minutes ? et bien d’autres.

Ce mercredi, Thierry réalisait son dernier JT avant de faire ses adieux à votre télévision locale. Il poursuivra notamment son plus grand défi, le Kick Cancer Challenge, une course de 450 km en 9 jours à travers la Belgique pour combattre le cancer des enfants. Thierry a notamment lancé une campagne sur Kickcancer pour faire vos dons et ainsi aider la recherche de la lutte contre le cancer.

■ Montage réalisé par Laurence Paciarelli.