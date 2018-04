Soutien à la communauté LGBT: les six passages piétons arc-en-ciel du centre-ville deviennent définitifs

Les six passages piétons arc-en-ciel repeints depuis mai 2017 dans le centre de Bruxelles deviennent définitif, annonce l’échevine bruxelloise des Travaux publics Els Ampe (Open Vld). Ils bénéficieront cette semaine d’un rafraîchissement.

“La liberté d’expression et l’intégrité des personnes sont des priorités à Bruxelles. On ne peut que le souligner. Nous souhaitons ainsi renforcer l’identité de ce quartier florissant qui est le quartier de la communauté LGBT (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre) à Bruxelles. Ces passages colorés sont importants car ils symbolisent le soutien de Bruxelles à la communauté LGTB”, explique la libérale. “La Belgian Pride est ravie de cette initiative de faire marquer les passages piétons arc-en-ciel de façon définitive. Elle démontre la réelle ambition de la Ville de Bruxelles à soutenir activement la communauté et les commerces LGBT en mettant plus de couleurs en ville”, se réjouit Elio De Bolle, coordinateur de la Belgian Pride.

Les six passages pour piétons sont apparus en mai 2017 dans le quartier Saint-Jacques, connu comme un lieu de fête pour la communauté LGBT, à l’occasion de la Gay Pride 2017. Les six passages pour piétons, conformes au code de la route, alternent une bande blanche avec une bande aux couleurs de l’arc-en-ciel. Situés au cœur du quartier Saint-Jacques. Il était prévu initialement qu’ils restent durant huit mois entre la rue du Midi et la rue des Teinturiers. Cette année, la Pride Kick-Off (l’ancienne Mini-Pride) est prévue le 4 mai, tandis que la Pride Parade a lieu 19 mai.

J.Po.