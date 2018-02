Solidarité : les Ucclois encouragés à adopter le concept des produits “suspendus”

Initiative solidaire dans quelques commerces d’Uccle : vous achetez un jouet, un paquet de fites ou un pain et vous prévenez le commerçant que vous en payez un deuxième pour une personne démunie qui se présenterait à lui.

Le concept des “produits suspendus” se développe à Uccle, encouragé par les autorités locales. De plus en plus de commerçants et de clients l’adoptent.

– Reportage de Christophe Durant et Manon Ughi