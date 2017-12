Smogey, la plateforme qui centralise toutes les initiatives pour réduire l’empreinte écologique

Réduction des déchets, économie locale et durable, mobilité douce, la plateforme SMOGEY, encore en construction, veut rassembler les diverses initiatives et solutions pour réduire l’empreinte écologique. Derrière tout ça, un jeune homme de 24 ans qui veut se bouger pour la planète.



C’est lors d’un voyage en Asie du sud-est que Tanguy Deplas a eu le déclic. Sur place, il rencontre des communautés de “chiffonier” qui s’installent aux alentours d’immenses décharges et qui chaque jour “escaladent le site pour collecter, trier, nettoyer et puis revendre le fruit de leur collecte aux centres de recyclage”. “En Asie, des communautés entières se sont développées autour de cette industrie, qui gère aujourd’hui 75 % des déchets urbains. Certains y voient de la misère, d’autres un exemple de développement durable”.

“Et chez nous ?” s’est demandé Tanguy, en Occident et plus particulièrement en Belgique, il existe de nombreuses structures qui favorisent le tri des déchets, et pourtant de nombreuses personnes sont encore loin de les utiliser à bon escient. C’est de cette constatation qu’est née l’idée de construire cette plateforme de centralisation.

Une liste des objets à recycler, une cartes des initiatives, des tutoriels, la plateforme Smogey est désormais disponible sur internet et même si elle est encore en construction, on peut déjà y trouver de nombreuses informations.