La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), en charge du logement social, a reçu vendredi le prix de la “Brique d’or 2018″ décerné par le syndicat des locataires.

Par cette distinction, le syndicat salue la mise en place d’un comité permanent de concertation avec la SLRB, dont la convention a été signée lors de la cérémonie de remise du prix à Anderlecht. Ce comité se réunira au moins une fois par trimestre.

“La mise en place d’un système de concertation entre les usagers d’une part et la société de tutelle d’autre part est une des solutions et une des conditions de l’amélioration du bien-être des locataires du logement social“, a salué le secrétaire-général du syndicat des locataires José Garcia. “Grâce à cette convention, nous mènerons également la concertation au niveau de la coupole et non plus uniquement avec les Sociétés Immobilières de Service Public (SISP). Nous avons également souhaité remettre cette distinction à la SLRB parce que nous sommes malheureusement convaincus que notre Région fait face à de très grandes difficultés pour construire de nouveaux logements sociaux.”

Pour l’administrateur-délégué de la SRLB Fabrice Cumps, “cette récompense va à une équipe qui le mérite. On critique souvent le secteur du logement social pour sa lenteur. Mais nous devons parfois faire face à une opposition farouche“, a-t-il indiqué. “Plus de 45.000 personnes sont en attente d’un logement social. C’est que le secteur n’a pas une si mauvaise image que cela“, a conclu le directeur-général de la SLRB Yves Lemmens. “Sans logements sociaux, on verrait bien davantage la catastrophe humaine existante à Bruxelles.”

Belga

• Images et interview de Nicolas Franchomme