Réouverture des commerces : le vrai test aura lieu samedi, selon le SNI

La première semaine de réouverture des commerces s’est déroulée sans encombre, juge le SNI (Syndicat neutre pour indépendants), dans un communiqué.

Selon l’organisation, le chiffre d’affaire de cette semaine représente 30 à 40% d’une semaine normale. “C’est conforme aux attentes“, commente la présidente du SNI Christine Mattheeuws, qui précise : le grand test aura lieu samedi. “Les gens seront à la maison et il fera beau. Nous espérons que tout le monde continuera à être discipliné, et que les villes et communes prendront éventuellement des mesures de sécurité supplémentaire.”

Christine Mattheeuws constate aussi que les habitudes des consommateurs se sont adaptées à la situation. Ils respectent le délai de 30 minutes imposé aux clients à l’intérieur du magasin, “achètent efficacement (…) et directement pour de grosses sommes d’argent.”

“Le commerce de détail traverse une période difficile. 15% risquent la faillite. Les détaillants espèrent que les clients retrouveront dans les semaines à venir le chemin des magasins.”, dit encore le communiqué.

Rédaction en ligne