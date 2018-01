Le Premier ministre promet de rester engagé dans le gouvernement “jusqu’au dernier jour de la législature”

Charles Michel souhaite définitivement enterrer la polémique autour du secrétaire d’Etat Theo Francken et calmer les tensions au sein de la majorité gouvernementale.

Le Premier ministre Charles Michel a rappelé son engagement lundi soir lors de la réception de nouvel an de l’union des entreprises flamandes (Voka) auprès du gouvernement fédéral. “Je m’engage fermement et clairement à travailler au renforcement de notre économie chaque semaine et chaque jour, jusqu’à la fin de la législature en 2019“, a-t-il déclaré lors de l’événement organisé à Bozar, à Bruxelles.

Avec cette déclaration, le Premier ministre semble définitivement souhaiter enterrer la polémique autour du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken. Alors que plusieurs personnalités politiques ont demandé la démission de M. Francken à la suite de la polémique créée autour de mauvais traitements subis par des Soudanais après leur rapatriement, le patron de la N-VA, Bart De Wever, a menacé le gouvernement du départ de son parti si Theo Francken devait être poussé vers la sortie. La tempête semblait s’être calmée lundi: le président du CD&V, Wouter Beke, a souligné que le limogeage de Francken n’était pas à l’ordre du jour et qu’il y avait “suffisamment de confiance pour exécuter l’accord de gouvernement“. La présidente de l’Open VLD, Gwendolyn Rutten, a quant à elle déclaré que le gouvernement Michel avait fourni de l’excellent travail: “nous poursuivons notre travail. C’est ce que la population attend de nous“, a-t-elle fait savoir. Le Premier ministre, lui-même, a donc fait savoir qu’il poursuivrait les efforts jusqu’à la fin de la législature.

Belga