Ce jeudi, Carrefour Belgium a annoncé, à l’instar de sa maison-mère en France, un plan “de transformation” qui risque d’entraîner la perte de 1233 emplois et la fermeture de deux hypermarchés. Cette annonce interroge notamment sur les modèles de commerce de ces marques de grande distribution et sur l’avenir de ces supermarchés, notamment face à l’émergence du commerce en ligne et d’acteurs du numérique sur ce marché spécifique.

Carrefour Belgium a annoncé ce jeudi la potentielle suppression de 1233 emplois ainsi que la fermeture de deux hypermarchés, et la transformation de quatre hypermarchés en supermarchés de plus petite surface. L’annonce de Carrefour Belgium interroge sur l’avenir de la grande distribution, alors que l’entreprise française annonce son intention d’ouvrir de plus en plus de supermarchés de proximité et d’investir dans le commerce en ligne. “Le modèle des hypermarchés ne fonctionne plus”, confirme Benjamin Wayens, géographe, sur le plateau de M. “Il y a une baisse de rendement sur les hypermarchés. Ce modèle généraliste a perdu ses avantages face à l’émergence des commerces spécialisés, comme les commerces en ligne ou les magasins qui ne travaillent que sur un seul secteur. Les hypermarchés se sont fait manger de tous les côtés. Ils n’ont pas tous les avantages des commerces de proximité ou des services que peuvent proposer la vente”.

Selon nos invités, l’arrivée d’Amazon ne signifie toutefois pas la disparition des magasins physiques : “Le consommateur a deux demandes : la facilité et l’expérience-client. Le magasin de proximité répond à cette facilité”, explique Pierre-Alexandre Billiet. “Même Amazon a aujourd’hui besoin de magasins. Les magasins physiques tentent donc de s’imposer dans le commerce en ligne et de s’adapter”, ajoute Jean-Albert Nyssens.

■ Les invités : Pierre-Alexandre Billiet (Institut Gondola), Benjamin Wayens (géographe à l’ULB), Jean-Albert Nyssens (économiste à la Solvay Business School) et Vinciane Convens (permanente CNE-Commerce).

