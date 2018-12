Une nouvelle autoroute cycliste inaugurée entre Asse et Bruxelles

Après l’autoroute cycliste installée depuis plusieurs années entre Louvain et Zaventem, une nouvelle route rapide pour les cyclistes a été aménagée et inaugurée entre Asse et la frontière avec la Région bruxelloise, à Grand-Bigard.

L’autoroute cycliste F212 est déjà bien connue des habitants de la frontière nord-ouest de Bruxelles. Cette piste cyclable était en travaux depuis plusieurs années, et avançait depuis Asse vers la Région bruxelloise. Ce mercredi, le dernier tronçon situé entre la gare de Zellik et la frontière avec la Région bruxelloise, à Grand-Bigard, a été inauguré, permettant ainsi aux cyclistes de rejoindre la capitale en toute sécurité sur près de 8 kilomètres. Cette route F212 suit ainsi le trajet de la N9, sur laquelle la précédente piste cyclable n’était pas sécurisée.

L’autoroute installée depuis 2007 entre Louvain et la Région bruxelloise, sur 26 kilomètres, connaît pour sa part un vrai succès. En 2012, une étude de la Région flamande montrait que plus d’un million de cyclistes avaient été comptabilisés en un an. La preuve que ces dispositifs pour plus de sécurité pour les cyclistes connaissent une véritable demande de la part des spécialistes du deux-roues.

Le RER vélo de la Région bruxelloise

D’autres projets sont également sur les rails afin de permettre aux cyclistes de se déplacer plus rapidement et en toute sécurité vers et en dehors de la Région de Bruxelles Capitale. Bruxelles-Mobilité travaille depuis 2012 à un projet de RER vélo, soit 400 kilomètres de pistes cyclables pour 32 routes, dont 15 ont déjà été désignées prioritaires en raison de leur haut potentiel. Beliris a notamment annoncé consacrer 10 millions d’euros au projet de RER vélo, et plusieurs lignes sont déjà en cours de préparation comme la Ligne 14, qui a déjà connu un réaménagement au parc Tour et Taxis et qui pourrait mener les cyclistes de la gare de l’Ouest à Bockstael.

D’autres projets sont également en préparation et disposent d’un budget, en priorité la route 5 qui doit connecter Uccle-Stalle à Zaventem et la fameuse autoroute cycliste vers Louvain, la route 12 entre la Cambre et Beersel, ou encore la route 10 qui doit relier la nouvelle autoroute cycliste d’Asse à la Cambre en passant par Bockstael et Josaphat.

Et du côté flamand, d’autres projets s’annoncent également entre Malines et Bruxelles, Tervuren et Bruxelles ou encore Liedekerke et Bruxelles. Il faudra toutefois encore patienter plusieurs années avant que ces pistes cyclables soient officiellement inaugurées.

Gr.I. – Photos : Région flamande et Bruxelles-Mobilité/Pro Vélo