Une nouvelle portion de piste cyclable se dévoile sur la Petite Ceinture de Bruxelles

Les travaux autour de la piste cyclable entre la chaussée d’Anvers et le boulevard Roi Albert II, sur la Petite ceinture de Bruxelles, sont terminés. La piste est désormais accessible, dans les deux sens. Elle fait partie du projet global de réaménagement du R20 pour y installer une piste cyclable sécurisée sur l’ensemble du tracé.

Des travaux vont démarrer prochainement entre l’avenue de l’Héliport et la chaussée d’Anvers, alors que le chantier entre la rue Gineste et la rue Royale est en cours. Concernant le réaménagement du tronçon avenue de la Toison d’Or/boulevard de Waterloo, celui-ci dépend du projet global de réaménagement de façade à façade, dont le permis a récemment été délivré.

(Finally) another piece of the Small Ring that has been transformed from city highway to city boulevard. With comfortable and safe infrastructure for pedestrians and cyclists, as well as trees. 🌳🚲🚶‍♀️#BrusselsForPeople

