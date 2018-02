Un nouveau parc se dessine le long du canal de Bruxelles

Le projet a été conçu avec les habitants.

Un nouvel espace vert verra le jour en bordure du canal, dans la zone située entre le pont Sainctelette, le pont des Armateurs et l’avenue du Port. Le terrain au passé industriel deviendra un espace vert récréatif destiné aux enfants, aux adolescents et aux familles. Le projet prévoit notamment un skatepark et une longue promenade. Le site veut aussi créer une connexion avec Tour & Taxis.

Le projet a été conçu avec les habitants. Le permis d’urbanisme doit maintenant être déposé.

Reportage: Jean Michel Herbint et Morgane Van Hoobrouck