Une fête argentine au Bois de la Cambre pour soutenir les familles vulnérables

Ce week-end, la communauté argentine de Bruxelles s’est rassemblée au Bois de la Cambre pour une journée de gastronomie et de culture.

Une dizaine de stands proposaient des spécialités locales dans une ambiance festive, à deux jours de la fête nationale argentine.

L’événement avait aussi une dimension solidaire : les bénéfices sont reversés à l’ASBL Emmanuel Argentine, une association belge qui soutient la Fondation Emmanuel, active en Argentine depuis les années 70 pour aider les familles les plus vulnérables à élever leurs enfants dans de bonnes conditions.

■ Reportage de Sarah Uenten, Charlotte Pire et Manu Carpiaux