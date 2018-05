New Samusocial et Bruss’Help : la réforme bruxelloise de l’aide aux sans-abris a été votée en commission

Approuvée par le gouvernement bruxellois, l’ordonnance réformant le secteur de l’aide aux sans-abri a été votée en commission Affaires sociales du Parlement bruxellois, majorité contre opposition.

MR, Ecolo et Groen ont voté contre cette ordonnance proposée par le gouvernement bruxellois, qui doit notamment permettre la création de deux ASBL de droit public. L’une de ces associations sera en charge de l’hébergement d’urgence et s’appellera “New Samusocial”. La seconde sera chargée de la coordination, du dossier social, de l’orientation et des études autour de l’aide aux sans-abri et s’appellera “Bruss’help”. L’ordonnance propose également une meilleure coordination entre les différentes associations sur le terrain ainsi qu’un travail d’accompagnement sur le long terme afin de favoriser la réinsertion sociale des sans-abris.

L’ordonnance sera discutée en séance plénière du Parlement bruxellois dans trois semaines, nous annonce-t-on.

Si le MR estime que le budget proposé par le gouvernement bruxellois est “trop restreint”, Ecolo et Groen affirment pour leur part que trop de moyens seront alloués aux dispositifs d’urgence et trop peu à ceux favorisant la réinsertion.

