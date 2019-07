Molenbeek s’engage à lutter contre les plastiques à usage unique

Le conseil communal a approuvé mercredi lors du conseil communal une motion zéro plastique qui prévoit entre autres un plan d’action et des clauses spécifiques dans les prochains marché publics.

Une « éco-team » animée par l’éco-conseiller de la commune sera notamment chargée de créer et de faire appliquer une charte de bonnes pratiques, proposer des alternatives à l’utilisation de plastiques à usage unique au sein de l’administration communale et désigner une personne de référence «zéro plastique» au sein de l’administration. Il s’agira également de sensibiliser les organisateurs d’événements sur la voie publique à tendre vers le « zéro plastique » et les commerces locaux, les grandes surfaces comme les magasins de proximité à la problématique de l’utilisation du plastique à usage unique.

J. Th.