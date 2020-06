L’IRM place le pays en alerte orange: orages, pluie et grêle au programme

Ce mercredi après-midi, les nuages prendront le dessus depuis le sud avec des averses parfois orageuses, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Par endroits, il faudra s’attendre à d’importantes quantités de précipitations. De la grêle sera aussi possible localement. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Ardenne et 24 voire 25 degrés dans le nord du pays. Le vent sera généralement faible sans direction précise.

Mercredi soir, il faudra encore composer avec des averses et des orages. Ce n’est que dans le courant de la nuit qu’ils s’évacueront vers les Pays­-Bas et que le temps redeviendra plus sec avec de larges éclaircies. Localement, un peu de brume ou un banc de brouillard sera à nouveau possible.

Jeudi et vendredi, quelques averses locales sont attendues l’après-midi mais le week-end devrait être plus sec.

Rédaction avec Belga