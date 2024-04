Météo : les températures remontent mais le temps reste très instable

La journée de vendredi débutera sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie sur la moitié nord-ouest du pays. Ailleurs, il fera sec avec quelques éclaircies, plus généreuses au sud du sillon Sambre-et-Meuse, prévoit l’Institut royal météorologique.

Dans le courant de l’après-midi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux sur l’ensemble du territoire et quelques averses parfois intenses se développeront par endroits. Elles pourront même s’accompagner d’un coup de tonnerre.

Les maxima se situeront entre 10 et 14 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest. Sur l’ouest et le nord, il sera plutôt faible et variable. A la côte, le vent deviendra faible à modéré de nord-est. En soirée et la nuit prochaine, des pluies ou des averses parfois accompagnées de quelques coups de tonnerre arriveront encore par la France, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse.

Les prochains jours

Samedi, la nébulosité sera variable à abondante et quelques pluies ou averses traverseront le pays à partir de la France. L’après-midi et en soirée, l’activité des averses s’accentuera et quelques coups de tonnerre isolés ne sont pas exclus. Les maxima varieront entre 13 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré.

Dimanche, le temps sera nettement plus venteux avec encore quelques averses. Il fera assez doux avec des maxima de 12 à 17 degrés.