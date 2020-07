Plusieurs tunnels bruxellois fermés pendant l’été… et des embarras de circulation

Si les automobilistes ont pris l’habitude d’éviter la zone du tunnel Léopold II fermé depuis quelques mois et durant tout l’été, ils n’avaient pas été prévenus de la fermeture de Rogier et de Botanique. Ajoutez à cela la pluie et cela donne des bouchons un premier jour de vacances.

Durant tout le mois de juillet, le tunnel Rogier sera fermé pour travaux dans les deux sens, 24h/24 et 7j/7. Bruxelles Mobilité procède à un grand entretien et remplace la voie centrale. Le tunnel Botanique est également inaccessible.

Dans les chantiers prévus, on notera aussi le désamiantage et la rénovation de la sortie du tunnel Delta qui mène au parking de dissuasion. Le parking reste accessible via le dépôt de la Stib. Par contre, le tunnel Delta sera fermé entre 22h et 6h du matin.

Du côté de Georges Henri et de Montgoméry, les tunnels ont été fermés à la circulation ce matin à cause d’inondations. Ils sont à présent rouverts. Les tunnels seront aussi fermés dans les deux sens ce qui entraînera d’importants embarras de circulation entre Reyers et Hansen Soulie. Bruxelles Mobilité ne connaît pas encore la date de début des travaux et attend la commission de coordination des chantiers qui doit se tenir ce mercredi après-midi.

V.Lh. – Photo: BX1

■ Reportage de Michel Geyer, Marjorie Fellinger et David Ferral