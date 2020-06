Les travaux du RER sont terminés… côté flamand

Le chantier a pris place dans un noeud ferroviaire d’une très grande densité, avec en gare du Midi 21 quais qui accueillent les trains qui rentrent dans la jonction.

Les travaux de mise à 4 voies entre Bruxelles et Denderleeuw en Flandre seront finalisés cette semaine, a annoncé vendredi Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. La ligne (L50A) sera ainsi totalement opérationnelle entre la gare du Midi et Anderlecht dès lundi.

Le trafic se fait sur 4 voies depuis décembre 2018 entre Denderleeuw et Anderlecht et c’est aujourd’hui le tronçon entre Anderlecht et Bruxelles-Midi qui est finalisé. Les travaux de cette dernière tranche ont été coordonnés par TUC RAIL pour un budget de 15 millions d’euros.

Le dernier maillon du RER… en Flandre

Cette mise à 4 voies forme le dernier maillon du réseau RER en Flandre. La L50A est ainsi ‘étirée’ sur une longueur de 3 km, d’Anderlecht à la gare de Bruxelles-Midi. La fluidification du trafic et l’augmentation de la capacité ferroviaire qui découlent de ce chantier vont bénéficier à ceux qui partent vers la mer du Nord puisque ce tronçon est un passage obligé, mais aussi à tous les voyageurs arrivant en gare du Midi.

Un noeud ferroviaire du réseau

Le chantier a pris place dans un noeud ferroviaire d’une très grande densité, avec en gare du Midi 21 quais qui accueillent les trains qui rentrent dans la jonction, goulet d’étranglement de 6 voies jusqu’à la gare du Nord. La pose de 2 nouvelles voies de la L50C s’est faite en 2,5 ans de travaux.

La ligne concernée est celle présentant le trafic le plus dense en Belgique. La ponctualité de cette ligne a été améliorée de 3,2% en 2019, dont 2,1% en lien direct avec le passage partiel à 4 voies entre Bruxelles-Midi et Denderleeuw. Une nouvelle amélioration devrait découler du passage à 4 voies plein et entier.

Quid du côté wallon ?

Un milliard a été promis l’année passée pour terminer les chantiers du RER côté wallon. Ils devraient être terminés pour 2031.

Belga, image Belga : les travaux entre Bruxelles-Midi et Anderlecht, ce 12 juin 2020