Les livres papier séduisent toujours autant les lecteurs

A l’heure du numérique, les livres ont toujours la cote et les chiffres sont même en augmentation puisque le nombre d’emprunts a augmenté de 25% en un an.

Dans la bibliothèque Sésame à Schaerbeek, comme dans les différentes bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a le sourire. Et pour cause puisque les chiffres de vente et de location de livres restent au beau fixe, malgré l’arrivée du numérique.

Une conférence sera donnée cette après-midi sur le thème “Donner envie de lire aux ados”, l’un des principaux défis pour les bibliothécaires.

■ Un duplex de Valérie Leclerq.