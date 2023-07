Ville de Bruxelles : les salles d’études gratuites ont la cote auprès des étudiants

Depuis mai dernier, la ville de Bruxelles et son CPAS mettent à disposition des salles d’études gratuites pour les élèves de 16 ans et plus. Ces espaces d’études resteront ouverts pendant l’été et pourront accueillir jusqu’à 60 jeunes par jour.

Miroir, Mado ou Bruyn ces trois salles sont équipées de connexion wifi, d’imprimantes et sont ouvertes de 8h30 à 21h30 pour accueillir dans les meilleures conditions de jeunes étudiants. Plus de 1500 élèves sont passés par ces salles d’études entre mi-mai et fin juin dernier. Au vu de ce succès, la ville et le CPAS ont décidé de rouvrir les trois locaux du 17 juillet au 1ᵉʳ septembre prochain.

“Le soutien aux études est un levier décisif pour rompre des inégalités sociales. Le CPAS y est engagé par l’organisation d’un réseau d’écoles de devoirs et l’accompagnement de plus de 2000 étudiantes et étudiants par nos équipes sociales. Certains ont besoin de sortir de chez eux pour travailler en toute quiétude. Ouvrir des salles d’études, c’est mettre à leur disposition un outil de plus en faveur de la réussite de leur projet d’études”, souligne Khalid Zian, parésident du CPAS.

La ville organise également l’opération de soutien scolaire “plaisir d’apprendre” avec l’aide de Bravvo, le service de prévention de la ville de Bruxelles. Destinée aux élèves du secondaire ajournés, des étudiants du supérieur leur offriront une aide scolaire du 7 au 25 août dans six quartiers différents de la Ville.

► LIRE AUSSI | Ville de Bruxelles : le CPAS renforce son réseau de salles d’étude (13/11/19)

J.Ho (St) – Image prétexte : BX1