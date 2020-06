Les 60 ans de l’indépendance du Congo vus depuis Matonge : “Il manque l’indépendance économique et sociale”

Le quartier Matonge, à Ixelles, est l’un des quartiers bruxellois où une majeure partie de la communauté congolaise s’est installée.

Ce mardi, la République Démocratique du Congo célèbre le soixantième anniversaire de son indépendance. Au delà des festivités organisées à Ixelles, où une plaque commémorative a été installée en présence de la Première ministre Sophie Wilmès (MR), les drapeaux congolais ont également fleuri dans le quartier Matonge, où la communauté belgo-congolaise est importante. Les avis sont toutefois partagés sur ces festivités et le bilan de ces 60 années d’indépendance. D’autres estiment qu’ils ne doivent pas toujours être ramenés à leurs origines congolaises, et sont avant tout Belges et Bruxellois. Nous les avons interrogés.

■ Reportage de Michel Geyer, Thibault Nagy et Laurence Paciarelli.