Une installation artistique pour contextualiser le monument aux pionniers belges au Congo

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le racisme, l’installation artistique temporaire “The Grand Opening” a été inaugurée jeudi par la Région bruxelloise dans le parc du Cinquantenaire, en présence des secrétaires d’État bruxelloises à l’Urbanisme et au Patrimoine (Ans Persoons) et à l’Égalité des chances (Nawal Ben Hamou).

Construite autour du monument aux pionniers belges au Congo, l’œuvre scénique appelle à visibiliser et à questionner l’édifice au vu de son contexte colonial.

Érigé en l’honneur des explorateurs, missionnaires et soldats belges intervenus lors de la colonisation du Congo, le monument – réalisé par le sculpteur Thomas Vinçotte – a été inauguré en 1921. Soufflant sur les braises d’une histoire considérablement douloureuse pour la diaspora congolaise, le monument faisait vivement polémique depuis de nombreuses années. Plusieurs associations pointaient notamment le manque de contextualisation de la propagande coloniale inhérente au monument.

Jeudi, l’édifice classé s’est vu doté d’un rideau argenté monumental, d’une estrade accueillant plusieurs performances et de socles explicatifs. L’objectif de cette installation temporaire – d’une durée d’un an minimum – est de créer un espace “de débats et de réflexions, et d’inviter les passants à porter un autre regard sur ce monument ainsi que sur notre histoire collective“, souligne la Région.

Réalisée par le bureau d’architecture Traumnovelle, l’œuvre scénique pousse ainsi les spectateurs “à s’interroger, à observer les détails de l’édifice et à en analyser les codes de discours et la propagande coloniale“.

“The Grand Opening est une installation qui vise certes à dévoiler la charge historique de ce monument et les discours qu’il véhicule, mais surtout à interroger les liens que nous souhaitons entretenir avec lui aujourd’hui“, a expliqué Traumnovelle. “L’architecture est un outil politique, et les dispositifs spatiaux, formes et matières contribuent à construire les histoires que nos sociétés (se) racontent“, a ajouté le créateur de l’installation.

