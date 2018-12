Lancer des feux d’artifice pour les fêtes de fin d’année peut vous coûter très cher

Lancer des feux d’artifice durant les fêtes de fin d’année peut être tentant, mais cela risque de vous coûter plusieurs centaines d’euros : les communes de la Région de Bruxelles-Capitale demandent en effet d’obtenir une autorisation spécifique avant de lancer des feux et fusées dans le ciel.

Ce n’est pas nouveau : allumer des pétards ou de feux d’artifice est interdit dans toute la Région de Bruxelles-Capitale. Même sur une propriété privée, l’interdiction demeure. Seules des autorisations spécifiques sont accordées à des professionnels. Sans cette autorisation, et en cas de contrôle de la police, les contrevenants risquent des amendes communales de plusieurs centaines d’euros. Sur le territoire de la Ville de Bruxelles, cela peut ainsi coûter jusqu’à 350 euros, rappellent nos confrères de Bruzz.

Ces feux d’artifice sont en effet un danger : ils peuvent provoquer des incendies et sont également un risque pour la santé des animaux. Comme le rappelle l’association de protection des animaux Gaia, les animaux sont nombreux à paniquer les jours de réveillon en raison du bruit et de la lumière provoqués par ces feux. Gaia propose ainsi que les animaux soient si possible tenus à l’intérieur.

L’association préconise également, auprès des communes, l’utilisation des feux d’artifice à bruit contenu, qui sont plus silencieux et plus respectueux des animaux.

Le 31 décembre, seules les autorités communales seront donc autorisées à mener ces feux d’artifice dans le ciel. Du côté de la Ville de Bruxelles, un grand feu d’artifice est prévu depuis le Palais 5 du Heysel, à minuit.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq