La princesse Elisabeth fête en grande pompe son 18e anniversaire

La princesse Elisabeth fête vendredi ses 18 ans. L’héritière du trône célébrera son anniversaire au Palais royal de Bruxelles.

Les festivités seront diffusées en direct sur la VRT, VTM et le site web de Het Laatste Nieuws. La RTBF prévoit également une édition spéciale à partir de 10h00 sur La Une.

Des membres de la famille royale, des personnalités politiques ainsi que 80 jeunes nés en 2001 comme la princesse ont été conviés à la fête. La duchesse de Brabant aura droit, pour l’occasion, à des performances de Blanche, participante au concours Eurovision de la chanson, et de finalistes du concours Reine Elisabeth.

La future Reine des Belges a également reçu un cadeau particulier pour sa majorité: un timbre officiel, réalisé à partir d’une photo prise par son père, le roi Philippe.

Le Palais royal a aussi diffusé, à quelques jours du 18e anniversaire de l’héritière du trône, une série de trois nouvelles photos inédites de la princesse prises au Château de Laeken l’été dernier. On y voit Elisabeth tantôt descendre des marches dans une élégante longue robe bleu roi, tantôt vêtue d’une tenue plus décontractée, tenant un album de photos de famille.

A l’occasion du 18ème anniversaire de la Princesse Elisabeth ce vendredi 25 octobre 2019, nous partageons ces nouvelles photos prises au Château de Laeken cet été.

Prinses Elisabeth viert haar 18e verjaardag op 25 oktober. Voor deze gelegenheid delen we enkele nieuwe foto’s. pic.twitter.com/uXgRb2Fr0l — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 23, 2019

En juin, la princesse Elisabeth a effectué sa première mission officielle à l’étranger en accompagnant sa mère, la reine Mathilde, au Kenya. Les deux femmes ont visité notamment au nom de l’Unicef le deuxième plus grand camp de réfugiés, au nord-ouest du pays, ainsi qu’un bidonville établi non loin de la capitale Nairobi, avant de rencontrer une communauté Massaï. La jeune duchesse de Brabant confiait à cette occasion et pour la première fois ses impressions aux journalistes qui couvraient l’événement, se disant “très touchée” par la situation des enfants vivant dans le camp de Kakuma.

“Ils sont si petits et fragiles mais ils ont déjà vécu tellement de traumatismes dans leur vie. La rencontre avec des filles de mon âge m’a également beaucoup émue. Elles mènent une vie si difficile et ont déjà vécu tant de situations compliquées. Pourtant, elles ne perdent pas courage et font preuve d’énormément de persévérance”, avait-elle commenté.

Outre les festivités au Palais vendredi, la princesse prévoit également de célébrer ses 18 ans dans l’intimité, entourée d’amis.

Sa biographie

Née à Bruxelles le 25 octobre 2001, la princesse Elisabeth Thérèse Marie Hélène est la fille aînée du roi Philippe et de la reine Mathilde. Elle occupe depuis l’accession de son père au trône de Belgique le 21 juillet 2013 et l’abrogation de la Loi salique en 1991, la première place dans l’ordre de succession. Elle devrait devenir, à terme, la première véritable Reine des Belges.

La princesse Elisabeth, qui porte le même prénom que son arrière-arrière-grand-mère, effectue sa première apparition officielle à l’occasion de la Fête Nationale, le 21 juillet 2006. On la retrouve l’année suivante en compagnie d’autres membres de la famille royale lors de la présentation de la maquette de la future station polaire Princess Elisabeth.

En septembre 2011, elle accomplit sa première activité officielle en inaugurant, en présence de ses parents, l’aile pédiatrique de l’UZ Gent qui porte son nom. Trois ans plus tard, en octobre 2014, la jeune princesse, qui porte désormais le titre de duchesse de Brabant, prononce un discours remarqué dans les trois langues nationales à l’occasion des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale à Nieuport. Elle est également la marraine d’un patrouilleur de la Marine belge, le P902 Pollux, qu’elle a baptisé lors d’une cérémonie officielle le 6 mai 2015 à Zeebrugge.

Cette même année, elle assiste, en compagnie de sa mère la reine Mathilde, à certaines épreuves du Concours Reine Elisabeth. Elisabeth a deux frères cadets: Gabriel (né le 20 août 2003) et Emmanuel (né le 4 octobre 2005) ainsi qu’une soeur cadette, Eléonore (née le 16 avril 2008). Scolarisée depuis 2004 en néerlandais au collège Saint-Jean-Berchmans à Bruxelles, la duchesse de Brabant entre à l’été 2018 à l’Atlantic College au Pays de Galles (Royaume-Uni) en vue d’y obtenir, en 2020, un baccalauréat international après avoir réussi les épreuves de sélection organisées par le Comité belge des United World Colleges (UWC).

En juin 2019, enfin, la princesse Elisabeth effectue sa première mission officielle à l’étranger en accompagnant sa mère, la reine Mathilde, au Kenya. Les deux femmes visiteront notamment pour le compte de l’Unicef le deuxième plus grand camp de réfugiés, situé au nord-ouest du pays, ainsi qu’un bidonville établi non loin de la capitale Nairobi, avant de rencontrer une communauté Massaï.

La jeune duchesse de Brabant confiera à cette occasion et pour la première fois ses impressions aux journalistes qui couvraient l’événement.

Belga – Photo : Palais royal

► Le roi Philippe et la princesse Elisabeth ont visité une caserne de pompiers à Bruxelles