La Cocof reçoit une dotation supplémentaire de 6,4 millions d’euros

Le collège des ministres de la Commission communautaire française (Cocof) a annoncé vendredi avoir obtenu une augmentation de 6,4 millions d’euros de la dotation provenant de la Région bruxelloise pour lui permettre de couvrir différentes mesures de soutien aux divers secteurs qui dépendent d’elle dans la capitale (social, santé, enseignement, formation, aide aux personnes handicapées, ….) dans le contexte de la crise du COVID-19.

Ces moyens permettront notamment de renforcer les équipes des services de médiation de dettes afin d’absorber l’augmentation des demandes d’aide due à la crise (350.000 euros); les équipes des Centres d’Action sociale globale pour permettre d’absorber l’émergence probable des demandes d’accompagnement social (640.000 euros); des dispositifs psychologiques et des équipes spécialisées en Santé mentale pour une aide psychologique adaptée à destination des publics fragilisés, passant notamment par la création d’espaces virtuels au sein des structures existantes (800.000 euros).

Dans le secteur du handicap, on prévoit de couvrir les frais supplémentaires des centres d’hébergement ayant adapté leur organisation (1.960.000 euros); le renforcement des centres d’hébergement de répit/d’urgence Intermaide et de leur capacité d’accueil (62.000 euros) et des services d’accompagnement pour pouvoir octroyer des soins et des services d’accompagnement à domicile (300.000 euros).

Dans l’enseignement, 100.000 euros de plus seront consacrés au suivi des équipes chargées du suivi des élèves afin d’éviter le décrochage scolaire dans les écoles de la Cocof.

En matière culturelle, le fonds de compensation pour le secteur culturel permettant une augmentation des aides exceptionnelles prévues début mars pour pallier aux pertes de recettes dans le secteur culturel et favoriser la survie des opérateurs bruxellois francophones, sera élargi (un million d’euros), la Cocof financera à hauteur de 97.000 euros une émission spéciale pour les seniors, notamment des maisons de repos, qui souffrent de l’isolement. Cette émission est produite par la télévision régionale BX1.

En terme de formation, une intervention financière devra permettre les aménagements nécessaires à la reprise des cours pour les stagiaires (175.000 euros), après le déconfinement.

L’offre des services en cohésion sociale via les communes sera par ailleurs renforcée pour permettre aux acteurs de ce secteur d’accueillir de nouveaux publics et d’élargir ou d’adapter leur offre en cas de besoin et/ou en développant des thématiques spécifiques. La Cocof interviendra à hauteur de 600.000 euros pour ce faire.

Figure également dans cette liste non-exhaustive: le financement du reconditionnement d’ordinateurs portables ou de tablettes, ainsi que l’accompagnement à leur utilisation afin de rencontrer l’urgence d’équipement informatique pour les publics les plus fragilisés.

Belga