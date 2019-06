Koekelberg: l’échevine Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen) démissionne ce vendredi

Élue députée fédérale lors du scrutin du 26 mai dernier, elle ne peut pas cumuler son mandat parlementaire avec celui d’échevine selon les règles internes à son parti.

Celle qui a un certain temps été pressentie pour devenir présidente du Parlement fédéral avant l’élection jeudi de Patrick Dewael (Open Vld) donnera sa démission lors du conseil communal de ce vendredi. Sa remplaçante, Marie Bijnens (Ecolo-Groen), prêtera serment dans la foulée. La première a obtenu 348 voix de préférence en figurant à la 3e place, pour 235 pour la seconde à la cinquième place.

Tinne Van der Straeten possède les compétences de l’Enseignement, la Bibliothèque, les Culture et Jeunesse néerlandophones, les Travaux publics, le Patrimoine communal et la Mobilité. “Cela me fait un peu mal de quitter ,mon mandat, mais je ne vais jamais quitter à 100% la commune. Je reste conseillère communale. Je m’y suis toujours beaucoup investie. Cela va continuer“, explique-t-elle.

J. Th.