KFC, de retour à la gare de Nord, après 40 ans d’absence

Après 40 ans d’absence, Kentucky Fried Chicken est de retour en Belgique. Cette fois, la chaîne a de grandes ambitions et veut ouvrir plusieurs établissements. Le premier s’est installé ce mercredi dans la capitale, à la gare du Nord.

L’un des géants du Fast Food américain, spécialisé dans le poulet fait son grand retour en Belgique. A long terme, KFC souhaite ouvrir 150 établissements en Belgique. Le pays restait l’un des seuls où la marque n’était pas présente.

Ce mercredi, le premier KFC s’installe à la gare du Nord. Pour l’inauguration, une file impatiente s’est dessinée devant l’enseigne. “La marque à une histoire en Belgique, mais ça fait très très longtemps. Entre-temps, les habitudes des consommateurs ont changé et je pense que KFC a un vrai futur en Belgique“, explique le responsable d’Autogrill qui a obtenu la franchise de ce premier restaurant. “Gare du Nord est le meilleur emplacement pour commencer“, ajoute-t-il.

Mais d’où provient le poulet ?

Concernant les conditions du poulet vendu à KFC, les responsables de la marque assurent répondre à des critères stricts pour la protection animale. “On travaille en collaboration avec nos fournisseurs hollandais et on s’assure qu’ils rencontrent nos critères de sécurité alimentaire et de bien-être animal“, se défend la chaîne.

L’enseigne travaille également avec l’association World Animal Protection pour l’aider à évaluer et répondre au mieux à ces critères.

La rédaction / Photo : BX1