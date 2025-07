“La Belgique n’organise rien”: des militants placent une plaque pour les victimes des inondations de 2021

Une vingtaine de militants du collectif Climate Justice for Rosa ont installé mardi matin une plaque commémorative devant la Maison des Parlementaires à Bruxelles, en hommage aux 39 victimes belges des inondations de 2021. Les activistes ont pris cette initiative en raison de l’absence de journée officielle de commémoration en Belgique.

Une journée de commémoration des victimes du climat a lieu chaque 15 juillet au niveau européen. “Or, la Belgique n’organise rien. Pas de cérémonie. Pas de reconnaissance. Pas de noms“, a déclaré l’activiste Benjamin Van Bunderen-Robberechts, qui a perdu une amie lors des inondations de 2021. Ce mémorial vise à inciter le gouvernement belge à passer à l’action.

Le collectif espère que la plaque pourra trouver une place au sein de la Chambre. “Cette action est un hommage à celles et ceux que nous avons perdus. C’est aussi un signal politique. La crise climatique fait des victimes, ici et maintenant“, a poursuivi M. Van Bunderen-Robberechts. “Il est temps que ces personnes trouvent leur place dans notre mémoire collective.”

Plusieurs responsables politiques étaient également présents lors de la commémoration, dont Zakia Khattabi (Ecolo), ministre fédérale du Climat sous la précédente législature, Annelies Verlinden (CD&V), ministre de la Justice, et Bart Dhondt, président de Groen. “Quand on lit ces noms, cela fait penser aux monuments commémoratifs des guerres mondiales. Nous devons éviter toutes les futures victimes du climat en agissant dès maintenant“, a déclaré le président des écologistes flamands. Bart Dhondt reste optimiste pour l’avenir, même si le groupe d’extrême droite Patriotes pour l’Europe joue désormais un rôle clé dans la définition de la politique climatique européenne. “Nous devons continuer à espérer. Les solutions existent. Je suis plein d’espoir, mais nous n’avons plus le temps de tergiverser. Actuellement, les gouvernements appuient sur le bouton pause. Flamands, Bruxellois et Wallons souhaitent bien plus de progrès. Le soutien de la population est là“, a-t-il ajouté.

À la mi-juillet 2021, de nombreux cours d’eau wallons sont sortis de leur lit après d’intenses précipitations. Plusieurs provinces ont été lourdement touchées, notamment celles de Liège et de Namur. Au total, 39 personnes ont perdu la vie.

Avec Belga – Photo Belga