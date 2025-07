Une parade organisée dans les rues de Bruxelles pour déposer la candidature de Molenbeek 2030

Une parade d’environ 200 personnes a traversé les rues de Bruxelles mardi pour accompagner la remise officielle du dossier de candidature de Molenbeek, en lice pour être la capitale européenne de la culture en 2030, a constaté Belga sur place. Le cortège était composé d’habitants, d’associations, d’écoles, d’artistes et de partenaires qui ont contribué à la préparation de la candidature de la commune bruxelloise pour 2030 (MB2030).

Le dossier, le “bidbook”, présente les projets, engagements et ambitions que Molenbeek souhaite porter si elle obtient le titre de capitale européenne de la culture. Le cortège est parti de la place communale de Molenbeek pour rejoindre le bâtiment Marie-Elisabeth Belpaire, à proximité de la Gare du Nord. Le dossier a été remis à des représentants du secrétariat belge en charge de la capitale européenne de la culture 2030, chargés de transmettre ensuite le dossier à la Commission européenne.

“Molenbeek défend une candidature participative qui fait de la culture un moteur de transformation sociale, urbaine et culturelle, portée par la notion de Sadaka”, précisent les responsables du projet MB2030. “Sadaka” désigne la générosité, le partage dans la solidarité, sans attente en retour, dans plusieurs langues (arabe, hébreu, swahili,…) “C’est le fruit d’un travail collectif, de co-création, de discussion et de déconstruction“, a déclaré la co-responsable de MB2030, Fatima Zibouh. “Ce titre, on le mérite“, a-t-elle appuyé.

Les villes de Namur et Louvain sont également en lice pour obtenir le titre de capitale européenne de la culture en 2030. La sélection finale aura lieu au second semestre de l’année en cours. Au total, trois villes du Vieux Continent auront ce titre en 2030: une en Belgique et une à Chypre. La troisième sera choisie entre Lviv, en Ukraine, et Niksic, au Monténégro.

Belga – Photo Belga