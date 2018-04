Ken Loach Docteur Honoris Causa: une carte blanche contre sa nomination

Dans “Not in our name”, une carte blanche publiée dans le journal l’Écho, des professeurs et des diplômés de l’ULB montent au créneau.

En tout, 650 signataires, dont le prix Nobel et baron François Englert, reprochent au réalisateur britannique ses positions pro-palestiennes et ses propos négationnistes

Selon eux, Ken Loach falsifie l’histoire de la Shoah à des fins de militantisme politique.

Le principal intéressé, qui deviendra Docteur Honoris Causa de l’ULB ce jeudi, a rejeté ses accusations.

