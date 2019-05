Élections: découvrez les premières réactions politiques à la sortie des bureaux de vote (DIRECT)

C’est en famille et tout sourire que la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi a voté dimanche vers 10h15 dans une école communale d’Ixelles. “C’est clair qu’il va falloir rétablir un minimum de confiance si on veut construire tous ensemble les prochaines majorités”, a-t-elle déclaré aux journalistes présents.

L’Ecologiste a ajouté être “tournée vers l’avenir”. “Il faut maintenant penser à l’avenir. Je garde en tête les objectifs que nous nous sommes donnés avec Patrick (Dupriez, ex-co-président du parti) de faire en sorte de pouvoir peser dans les majorités“, a poursuivi Zakia Khattabi. Selon la co-présidente d’Ecolo, il y a aujourd’hui une “prise de conscience qui fait que les autres partis eux-mêmes ne pourront pas faire comme si les citoyens ne nous envoyaient pas de message”.

“Mais c’est clair qu’il va falloir rétablir un minimum de confiance si on veut construire tous ensemble les prochaines majorités. Nous avons la responsabilité de garantir un accord de majorité le plus intéressant pour nos concitoyens.” Son collègue de co-présidence, Jean-Marc Nollet, a quant à lui voté peu avant 09h00 à Montigny-le-Tilleul

Raoul Hedebouw, tête de liste du PTB à Liège pour la Chambre, a voté pour sa part vers 10h à Liège. “La campagne a été rude, les efforts conséquents et si les équipes ne sont pas mécontentes d’être arrivées au jour J, le stress ne redescendra pas avant ce soir, lorsque les premiers résultats commenceront à tomber. Le plus difficile n’a pas été d’inciter les gens à voter pour le PTB mais d’inciter les gens à venir voter”, a expliqué à Belga un de ses collaborateurs.

À l’instar de Charles Michel (MR) venu en famille à Wavre, la plupart des hommes et femmes politiques belges de premier plan ont également déjà été déposé leur bulletin dans l’urne sous le crépitements des flashs des photographes. C’est notamment le cas d’Elio Di Rupo (CDH) à Mons, du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (one.brussels), de Maxime Prévot (CDH) ou encore de Bart De Wever (N-VA) à Anvers.

Elio Di Rupo s’est exprimé sur le scrutin au sortir du bureau de vote. “On a connu une période de cinq ans difficile et c’est surtout le scrutin du changement. Il y a un certain espoir qui se lève. Est-ce que cet espoir va être marqué par un retour des socialistes, je l’espère. Nous l’espérons tant au fédéral qu’au régional. Mais cela dépend des citoyens, du nombre de voix et de sièges que nous aurons dimanche soir”, a indiqué le leader du PS.

De son côté, Assita Kanko, ex-MR et actuelle deuxième sur la liste N-VA à l’Europe, a voté vers 10h à Ixelles. “J’espère que nous grandirons encore. Nous avons fait de notre mieux”, a-t-elle déclaré à sa sortie de l’isoloir.

Belga – Photos: Belga