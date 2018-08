Fortes chaleurs: la Stib installe des caténaires plus résistants

Avec les changements de température, les câbles qui surplombent les lignes de tram souffrent sur le réseau de la Stib. Pour y remédier, la société de transport installe un système plus performant.

Les techniciens de la Stib effectuent ce mercredi les derniers contrôles sur le chantier de prolongation de la ligne 94. “On a beaucoup de réglages à peaufiner pour que ce soit bien droit. La liaison descend plus bas que les autres fils à cause de la chaleur. Du coup, le pantographe s’accroche dedans. Ça provoque des arrachements et le tram ne sait plus rouler”, expliquent-ils. Pour être sûrs et efficaces, les caténaires des trams doivent être rigides. Or plus la température est élevée, plus le cuivre se dilate.

Ces dernières semaines, la Stib a dû intervenir à plusieurs endroits pour rigidifier les liaisons. Le nouveau système fonctionne comme un ressort pour maintenir une tension constante et compenser les pertes en cas de forte chaleur.

Reportage de Sabine Ringelheim et Frederic De Henau