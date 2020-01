Entre Emin Özkara et le PS, le torchon brûlait depuis quelques mois

Le départ d’Emin Özkara du groupe PS du parlement bruxellois n’a pas surpris le chef du groupe socialiste, Ridouane Chahid. Interrogé par Belga, celui-ci a rappelé dimanche que le torchon brûlait avec le député désormais indépendant depuis la fin de la campagne électorale et a laissé entendre que celui-ci n’avait sur le fond, pas de lien avec l’exclusion d’Emir Kir par la commission de vigilance.

A la fin du mois d’avril dernier, la police était descendue dans les locaux du groupe PS du parlement bruxellois à la suite d’un dépôt de plainte d’Emin Özkara pour “cambriolage de son bureau”. Le groupe PS y avait vu des accusations alimentées par la structure Transparencia, très remontée contre une des multiples dispositions du projet d’ordonnance du gouvernement bruxellois sur la transparence de l’administration alors en bout de parcours parlementaire.

Le torchon brûlait depuis plusieurs mois entre le groupe PS au parlement bruxellois et le député

La disposition en question impose de fournir une copie de sa carte d’identité pour chaque demande d’accès à un document administratif si elle n’est pas introduite par un avocat. L’association avait indiqué qu’en tant que co-auteur d’une proposition d’amendement visant le retrait de cette mesure, Emin Özkara avait fait l’objet d’intimations en interne et que son bureau de député avait été cambriolé. Le groupe socialiste avait alors dénoncé des “accusations fantasques et des pratiques de harcèlement inacceptables” dans le chef de l’association et dit avoir pris connaissance “avec stupeur des accusations” de celle-ci concernant “une soi-disant effraction dans le bureau d’un député PS“.

Une plainte déposée contre Emin Özkara auprès de la commission de vigilance du PS

Le groupe socialiste avait jugé que les accusations dont il fait l’objet relevaient “soit de la pure invention, soit de la calomnie“. Faisant état de pressions et d’intimidations à l’égard de personnel politique, de collaborateurs et des services du parlement rendant impossible la tenue d’un débat démocratique serein, il avait alors fait état des insultes et bousculades, dans les locaux même de leur groupe parlementaire, dont une députée et une collaboratrice avaient été victimes, sous les yeux de la police. L’ex-chef du groupe Caroline Désir a depuis lors déposé plainte contre la commission de vigilance du parti contre Emin Özkara dont la situation devait encore être examinée par celle-ci, a précisé dimanche l’actuel chef du groupe PS, Ridouane Chaïd. “Emin Özkara ne participait déjà plus aux activités du Groupe Socialiste. Son départ n’est en rien étonnant dans la mesure où nous n’avions plus aucun point commun depuis la dernière campagne électorale“, a-t-il commenté, laissant entendre que sur le fond, le départ de celui-ci n’a pas de lien avec l’exclusion d’Emir Kir.

Belga