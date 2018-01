Ce dimanche, une trentaine de musées sont gratuits à Bruxelles

La Fédération Wallonie-Bruxelles a fêté ce jeudi les cinq ans du décret permettant l’ouverture gratuite des musées au public chaque premier dimanche du mois. Et le bilan est particulièrement positif, à en croire un sondage réalisé auprès des musées et de leurs visiteurs.

L’association Arts&Publics s’est penché sur la mise en place de cette ouverture gratuite dans les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses effets. Et le bilan se veut positif après cinq années : l’association pointe ainsi que le nombre de musées partenaires est passé de 44 à 150 depuis 2013, mais aussi que la fréquentation de ces musées augmente majoritairement durant ces journées de gratuité. Selon près d’un musée sur trois interrogés par l’association, la fréquentation par rapport à un jour normal double lors des dimanches gratuits. Elle est même triple selon plus de 31% des musées interrogés, et se veut encore plus conséquente selon 36,4% des sondés.

A Bruxelles, une trentaine de musées sont ouverts et gratuits ce dimanche. Comme par exemple la maison Maurice Béjart, une visite guidée gratuite au musée Arts et Marges ou encore la fin d’une exposition, dans un petit musée excentré à Forest, qui est le micro musée de la Frite. Retrouvez toute la liste complète sur http://artsetpublics.be/.

Gr.I. et C.TQ – Photo : Belga

• Tous les détails en duplex avec Camille Tang Quynh et Jacques Remacle, administrateur délégué de l’ASBL Arts&Publics.